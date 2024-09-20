Урсула фон дер Ляєн у Києві оголосить про кредит ЄС Україні на суму 35 мільярдів євро – FT

Більшість країн ЄС та Європейський парламент мають схвалити кредит ЄС до кінця року.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн оголосить у Києві про кредит ЄС для України в розмірі 35 мільярдів євро ‒ у межах плану “Групи семи” (G7) залучити 50 мільярдів доларів за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських державних активів.

Про це пише Financial Times з посиланням на три джерела.

Під час свого восьмого візиту в Україну фон дер Ляєн обговорить з лідерами в Києві низку питань: від готовності до оборони взимку, до вступу у Євросоюз і прогресу щодо кредитів G7.

“Заява про надання позики з’явилося в момент термінової потреби України у допомозі через неодноразові атаки росії на її енергетичну інфраструктуру та після місяців переговорів з партнерами з G7 щодо їхньої частки та структури кредиту”, ‒ пише видання.