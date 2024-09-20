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Урсула фон дер Ляєн у Києві оголосить про кредит ЄС Україні на суму 35 мільярдів євро – FT

20 вересня 2024, 13:31
Урсула фон дер Ляєн у Києві оголосить про кредит ЄС Україні на суму 35 мільярдів євро – FT
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Більшість країн ЄС та Європейський парламент мають схвалити кредит ЄС до кінця року.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн оголосить у Києві про кредит ЄС для України в розмірі 35 мільярдів євро ‒ у межах плану “Групи семи” (G7) залучити 50 мільярдів доларів за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських державних активів.
 
Про це пише Financial Times з посиланням на три джерела.
 
Під час свого восьмого візиту в Україну фон дер Ляєн обговорить з лідерами в Києві низку питань: від готовності до оборони взимку, до вступу у Євросоюз і прогресу щодо кредитів G7.
 
Заява про надання позики з’явилося в момент термінової потреби України у допомозі через неодноразові атаки росії на її енергетичну інфраструктуру та після місяців переговорів з партнерами з G7 щодо їхньої частки та структури кредиту”, ‒ пише видання.
 
У червні лідери G7 погодилися надати Україні 50 мільярдів доларів у вигляді позик і розділити їх відповідно до їхньої відносної економічної ваги, що призвело б до того, що ЄС і США покриють по 20 мільярдів доларів кожен, а Канада, Японія та Великобританія компенсуватимуть решту.
 
Але США обумовили свою участь юридичними запевненнями, що активи залишатимуться замороженими довше. ЄС, де знерухомлені майже 200 мільярдів євро російських державних активів, не зміг гарантувати це через спротив Угорщини продовжити санкції проти росії.
 
Щоб компенсувати позицію американців і обійти вето Будапешта, Єврокомісія прагнула збільшити свою частку кредиту до 40 мільярдів євро, гарантованих за рахунок загального бюджету блоку. Але столиці ЄС не погодилися з цією цифрою, чинячи тиск на Брюссель, щоб змусити Велику Британію, Канаду та Японію збільшити свою частку.
 
Остаточна сума €35 млрд є компромісом, що дозволяє США увійти в кредит пізніше і тим самим зменшити ризики для ЄС”, ‒ зазначає FT.
 
Більшість країн ЄС та Європейський парламент мають схвалити кредит ЄС до кінця року.

 

Урсула фон дер Ляєнвійна в Україніросія окупанти

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