Урсула фон дер Ляєн знову стала найвпливовішою жінкою світу за версією Forbes

Вона одна з найбільших прихильниць підтримки України.

Рейтинг "100 найвпливовіших жінок світу" від Forbes другий рік поспіль очолила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

На першому місці — Урсула фон дер Ляєн, яка стала першою жінкою на посаді президента Єврокомісії та відповідає за законодавство, що стосується понад 450 мільйонів європейців. Цього року її вдруге переобрали на цю посаду. Вона одна з найбільших прихильниць підтримки України.

На другому місці, як і в 2023 році, опинилася Крістін Лагард — президентка Європейського центрального банку. Вона теж є першою жінкою на цій посаді. Як голова європейської монетарної політики, Лагард бореться "з критичним випробуванням — забезпеченням економічного зростання в умовах високої інфляції".

У цьогорічну трійку лідерів також потрапила Джорджа Мелоні — італійська політикиня, лідерка правої партії "Брати Італії". Вона стала першою жінкою — премʼєр-міністром Італії, очоливши уряд після перемоги на загальнонаціональних виборах 2022 року. Саме Мелоні запровадила політику щодо таких питань, як міграція та права ЛГБТК+. Цього року видання Politico визнало її найвпливовішою людиною Європи. 10 грудня 2024 року Politico оприлюднило список найвпливовіших людей Європи Class of 2025. Серед них — глава Офісу президента України Андрій Єрмак, єдиний український представник у цьому списку.