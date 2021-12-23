Уряд Бельгії досяг угоди про закриття атомних електростанцій в 2025 році

Проте Бельгія інвестує 100 мільйонів євро у дослідження майбутньої ядерної енергетики

Уряд Бельгії досяг угоди про закриття існуючих атомних електростанцій в 2025 році, при цьому інвестиції в майбутні технології ядерної енергетики буде збережено.

Про домовленість у четвер повідомили суспільні мовники країни, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Семипартійна коаліція тижнями сперечалася через цю тему.

Зелені наполягали на дотриманні закону 2003 року про вихід з ядерної енергетики, а франкомовні ліберали виступали за те, щоб два найновіших реактори залишалися працювати.

Дві атомні електростанції Бельгії, загалом із сімома реакторами, управляються французьким підприємством Engie.

Після нічних переговорів основна група міністрів досягла компромісу, згідно з яким остання існуюча атомна електростанція буде закрита в 2025 році.

Проте Бельгія інвестує 100 мільйонів євро у дослідження майбутньої ядерної енергетики, з наголосом на менші модульні реактори.

Бельгії все ще потрібно визначити, як компенсувати дефіцит енергії, з можливістю використання газових установок. Рішення про це може бути прийнято лише до березня.

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