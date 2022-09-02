Уряд Британії планує до кінця місяця скасувати самоізоляцію інфікованих COVID-19
Про це Джонсон сказав депутатам у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Джонсон планує це зробити наприкінці місяця, коли представить стратегію уряду щодо життя з COVID-19.
"Я маю намір повернутися в перший день після перерви, щоб представити нашу стратегію життя з COVID-19", - сказав Джонсон законодавцям. Парламент повертається до роботи 21 лютого.
"За умови, що поточні обнадійливі тенденції зберігатимуться, я очікую, що ми зможемо скасувати останні внутрішні обмеження, включаючи юридичну вимогу самоізоляції, якщо у вас позитивний результат тесту, на цілий місяць раніше", - заявив Джонсон.
Вимога самоізоляції у Британії наразі діє до 24 березня.
Нагадаємо, що Велика Британія схвалила вакцину проти COVID-19 від Novavax для використання у віці від 18 років. Це вже п'ята вакцина, схвалена у країні.
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