Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Уряд Британії планує до кінця місяця скасувати самоізоляцію інфікованих COVID-19

Вимога самоізоляції у Британії наразі діє до 24 березня
Уряд Британії планує до кінця місяця скасувати самоізоляцію інфікованих COVID-19 Фото: Getty Images

Про це Джонсон сказав депутатам у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Джонсон планує це зробити наприкінці місяця, коли представить стратегію уряду щодо життя з COVID-19.

"Я маю намір повернутися в перший день після перерви, щоб представити нашу стратегію життя з COVID-19", - сказав Джонсон законодавцям. Парламент повертається до роботи 21 лютого.

"За умови, що поточні обнадійливі тенденції зберігатимуться, я очікую, що ми зможемо скасувати останні внутрішні обмеження, включаючи юридичну вимогу самоізоляції, якщо у вас позитивний результат тесту, на цілий місяць раніше", - заявив Джонсон.

Вимога самоізоляції у Британії наразі діє до 24 березня.

Нагадаємо, що Велика Британія схвалила вакцину проти COVID-19 від Novavax для використання у віці від 18 років. Це вже п'ята вакцина, схвалена у країні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 02 2022 16:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.