Уряд Британії презентує оборонний план, який покриває лише половину потреби у фінансах

Документ, який мав бути погоджений ще минулого року, у нинішній редакції передбачає виділення на військову сферу 14,5 мільярдів фунтів стерлінгів.

У вівторок, 30 червня, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер виступить з однією з останніх промов на посаді, презентуючи давно очікуваний оборонний план країни.

Про це пише The Independent.

Документ, який мав бути погоджений ще минулого року, у нинішній редакції передбачає виділення на військову сферу 14,5 мільярдів фунтів стерлінгів. Це на 1 мільярд більше, ніж планувалося раніше, але усе одно практично вдвічі менше від суми у 28 мільярдів, яку чиновники озвучували як потрібну для повного покриття потреб армії і підготовки до потенційного протистояння росії з НАТО.

План нібито враховує досвід воєнних конфліктів, які точаться нині у світі, зокрема робить великий акцент на безпілотні технології на основі динаміки російсько-української війни.

Очікується, що новий голова уряду, яким має стати Енді Бернгем, перегляне оборонний план Стармера в бік підвищення витрат. Лейборист говорив, що збирається після вступу на посаду знайти додаткові кошти на оборону, скорочуючи зайві соціальні програми.