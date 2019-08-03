Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Уряд Фінляндії іде у відставку через провал реформи охорони здоров’я

Реформу охорони здоров'я не вдалось реалізувати
Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля подав у відставку після того, як найбільший проект уряду, реформа охорони здоров'я і соціального забезпечення, провалився в парламенті за кілька тижнів до загальних виборів.
Уряд Фінляндії іде у відставку через провал реформи охорони здоров’я Фото: korrespondent.net

Сіпіля зустрівся з президентом Саулі Ніїністьо в Гельсінкі. Президент попросив його залишитися виконуючим обов'язки до виборів 14 квітня, повідомляє Bloomberg,

Оглядачі пояснюють, що після падіння уряду партнери по коаліції зможуть зосередитися на передвиборчій агітації без необхідності тісної співпраці.

Колишній бізнесмен Юха Сіпіля очолює правоцентристський альянс за підтримки Національної коаліції міністра фінансів Петтері Орпо і молодшого партнера "Синя реформа".

Уряд Сіпілі за час правління спостерігав за економічним відродженням і провів непопулярну реформу, спрямовану на підвищення продуктивності праці, змушуючи працівників працювати більше за ту ж плату.

Але реформу охорони здоров'я не вдалось реалізувати: вона кілька разів зіштовхувалась з конституційними перешкодами. Уряд також зазнав критики через скандал, викликаний недоглядом в будинках для людей похилого віку.

Раніше, влада Фінляндії провела експеримент: протягом двох років щомісяця виплачувала безробітним базовий дохід. У результаті виплати не вплинули на зайнятість учасників досліджень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 03 2019 11:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.