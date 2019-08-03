Уряд Фінляндії іде у відставку через провал реформи охорони здоров’я

Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля подав у відставку після того, як найбільший проект уряду, реформа охорони здоров'я і соціального забезпечення, провалився в парламенті за кілька тижнів до загальних виборів.

Сіпіля зустрівся з президентом Саулі Ніїністьо в Гельсінкі. Президент попросив його залишитися виконуючим обов'язки до виборів 14 квітня, повідомляє Bloomberg,

Оглядачі пояснюють, що після падіння уряду партнери по коаліції зможуть зосередитися на передвиборчій агітації без необхідності тісної співпраці.

Колишній бізнесмен Юха Сіпіля очолює правоцентристський альянс за підтримки Національної коаліції міністра фінансів Петтері Орпо і молодшого партнера "Синя реформа".

Уряд Сіпілі за час правління спостерігав за економічним відродженням і провів непопулярну реформу, спрямовану на підвищення продуктивності праці, змушуючи працівників працювати більше за ту ж плату.

Але реформу охорони здоров'я не вдалось реалізувати: вона кілька разів зіштовхувалась з конституційними перешкодами. Уряд також зазнав критики через скандал, викликаний недоглядом в будинках для людей похилого віку.

Раніше, влада Фінляндії провела експеримент: протягом двох років щомісяця виплачувала безробітним базовий дохід. У результаті виплати не вплинули на зайнятість учасників досліджень.