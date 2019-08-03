Уряд Фінляндії іде у відставку через провал реформи охорони здоров’я
Сіпіля зустрівся з президентом Саулі Ніїністьо в Гельсінкі. Президент попросив його залишитися виконуючим обов'язки до виборів 14 квітня, повідомляє Bloomberg,
Оглядачі пояснюють, що після падіння уряду партнери по коаліції зможуть зосередитися на передвиборчій агітації без необхідності тісної співпраці.
Колишній бізнесмен Юха Сіпіля очолює правоцентристський альянс за підтримки Національної коаліції міністра фінансів Петтері Орпо і молодшого партнера "Синя реформа".
Уряд Сіпілі за час правління спостерігав за економічним відродженням і провів непопулярну реформу, спрямовану на підвищення продуктивності праці, змушуючи працівників працювати більше за ту ж плату.
Але реформу охорони здоров'я не вдалось реалізувати: вона кілька разів зіштовхувалась з конституційними перешкодами. Уряд також зазнав критики через скандал, викликаний недоглядом в будинках для людей похилого віку.
Раніше, влада Фінляндії провела експеримент: протягом двох років щомісяця виплачувала безробітним базовий дохід. У результаті виплати не вплинули на зайнятість учасників досліджень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО