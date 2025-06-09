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CУСПІЛЬСТВО

Уряд Франції може визнати соцмережу X порноплатформою, щоб заборонити дітям доступ

09 червня 2025, 13:10
Уряд Франції може визнати соцмережу X порноплатформою, щоб заборонити дітям доступ
Joel Saget/AFP/Getty Images
У червні 2024 року X оновила свої правила, дозволивши користувачам публікувати контент для дорослих.

Уряд Франції розглядає можливість надати соціальній мережі X статус порноплатформи, що автоматично заборонить дітям доступ до неї.

Про це повідомляє Politico.

У червні 2024 року X оновила свої правила, дозволивши користувачам публікувати контент для дорослих. За замовчуванням неповнолітні користувачі (які не досягли 18 років або не вказали дату народження) не можуть переглядати NSFW-матеріали (Not Safe For Work – контент, неприйнятний для перегляду в робочому чи публічному середовищі). Однак французьке законодавство вимагає посилених заходів контролю такого контенту.

Міністерка цифрових технологій Клара Шаппаз в ефірі телебачення заявила, що соцмережа X незабаром отримає «такі ж гарні документи, як YouPorn», де буде прописано або заборону на контент для дорослих, або запровадження жорсткого вікового скринінгу.

Відповідно до французьких вимог, порноплатформи, що працюють у країні, повинні були впровадити перевірку віку до 7 червня. У знак протесту проти цього законодавства Pornhub та інші порносайти тимчасово призупинили показ контенту у Франції.

Крім того, у липні 2025 року Європейський Союз планує запустити новий застосунок для перевірки віку, що допоможе ефективніше захищати неповнолітніх в інтернеті. Цей застосунок дозволить користувачам підтверджувати свій вік без розкриття особистих даних платформам, посилюючи контроль над доступом до дорослого контенту.

ФранціядітисоцмережіX (Twitter)

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