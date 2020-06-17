Уряд ФРН затвердив додатковий пакет допомоги на €62 млрд для подолання "коронакризи"
Федеральний уряд Німеччини схвалив додатковий пакет фінансової підтримки обсягом 62,5 млрд євро для подолання наслідків "коронакризи", повідомляє "Економічна правда".
Уряд федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель у середу, 17 червня, схвалив додатковий бюджет обсягом 62,5 млрд євро для подолання негативних наслідків для економіки від кризи, зумовленої пандемією коронавірусу.
Це додаткова сума до першого пакету фінансової підтримки економіки обсягом 156 млрд євро, затвердженого наприкінці березня. Внаслідок цього кроку, борг Німеччини у 2020 році зросте до рекордних 218,5 млрд євро. Він може стати у 5 разів більшим, ніж у 2010 році - найважчому після фінансової кризи.
Рішення ще має бути затверджене Бундестагом.
Нагадаємо, що економіка Німеччини впала в рецесію
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