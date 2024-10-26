Уряд Грузії оголосив про перемогу на виборах за 4 години до кінця голосування
Представники грузинської провладної партії заявили про свою повну перемогу на парламентських виборах за кілька годин до закриття виборчих дільниць.
Про це заявив мер Тбілісі Каха Каладзе, пише Телеграм-канал Новости - Грузия.
Генсек правлячої партії "Грузинська мрія" і чинний мер Тбілісі Каха Каладзе оголосив, що партія вже набрала достатньо голосів, щоб отримати більшість у парламенті.
Свою заяву він зробив за чотири години до закриття виборчих дільниць.
"Безпрецедентно висока активність не залишає шансів на успіх радикальній опозиції", - заявив Каладзе.
Він закликав електорат "Мрії" "напружити сили ще більше, щоб забезпечити їй не просту, а конституційну більшість".
В той же час, грузинські ЗМІ публікують відео, на яких зафіксовано спроби, як стверджується, масового вкидання бюлетенів і сутички на дільницях і поруч із ними.
Президент країни Саломе Зурабішвілі заявила, що її адміністрація не може зв'язатися з міністром внутрішніх справ або його заступником у зв'язку з насильством біля виборчих дільниць, тому президент прямо в ефірі публічно зажадала від МВС вжити термінових заходів.
Нагадаємо, що сьогодні, 26 жовтня, в Грузії стартували вибори в парламент.