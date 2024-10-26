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Уряд Грузії оголосив про перемогу на виборах за 4 години до кінця голосування

26 жовтня 2024, 20:05
Уряд Грузії оголосив про перемогу на виборах за 4 години до кінця голосування
Фото: з вільного доступу
Ще досі не були оголошені дані екзит-полів.

Представники грузинської провладної партії заявили про свою повну перемогу на парламентських виборах за кілька годин до закриття виборчих дільниць. 

Про це заявив мер Тбілісі Каха Каладзе, пише Телеграм-канал Новости - Грузия.

Генсек правлячої партії "Грузинська мрія" і чинний мер Тбілісі Каха Каладзе оголосив, що партія вже набрала достатньо голосів, щоб отримати більшість у парламенті. 

Свою заяву він зробив за чотири години до закриття виборчих дільниць.

"Безпрецедентно висока активність не залишає шансів на успіх радикальній опозиції", - заявив Каладзе. 

Він закликав електорат "Мрії" "напружити сили ще більше, щоб забезпечити їй не просту, а конституційну більшість".

В той же час, грузинські ЗМІ публікують відео, на яких зафіксовано спроби, як стверджується, масового вкидання бюлетенів і сутички на дільницях і поруч із ними.

Президент країни Саломе Зурабішвілі заявила, що її адміністрація не може зв'язатися з міністром внутрішніх справ або його заступником у зв'язку з насильством біля виборчих дільниць, тому президент прямо в ефірі публічно зажадала від МВС вжити термінових заходів.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 жовтня, в Грузії стартували вибори в парламент.

 

вибориГрузія

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