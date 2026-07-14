Уряд Киргизстану заборонив вивозити з країни нафту і нафтопродукти.

Уряд Киргизстану запровадив повну заборону на вивезення з країни нафти та нафтопродуктів, одночасно призупинивши старі обмеження на ввезення нафтопродуктів автомобільним транспортом.

У постанові Кабінету міністрів зазначається, що рішення ухвалено "з метою забезпечення стабільного функціонування внутрішнього ринку". Раніше заборона на вивезення палива діяла щодо постачання за межі митної території Євразійського економічного союзу. Тепер же захід поширений на всі напрямки. Нове правило діятиме до насичення внутрішнього ринку, або поки що в ЄАЕС не сформується спільний ринок нафти.

Під обмеження потрапили нафта, бензин, дизель та інші продукти переробки під час вивезення автотранспортом та залізницею. Виняток зробили для нафти, мазуту та пічного палива. Їх можна вивозити за окремим рішенням уряду, з обов’язковим наступним зворотним ввезенням до Киргизстану продуктів їхньої переробки.

Обмеження також не поширюються на паливо, що перебуває у штатних баках транспортних засобів.

росія, яка є основним постачальником палива до Киргизстану, раніше тимчасово обмежила експорт бензину та інших нафтопродуктів. Москва пояснила рішення необхідністю забезпечити внутрішній ринок.