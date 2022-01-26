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Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних

Наразі понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат, а 1,7 млрд грн цієї допомоги вже витрачено
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг.
Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних Фото: flick НБУ

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямів можливих витрат на освітні послуги. Також з ініціативи президента Володимира Зеленського плануємо розширити програму на комунальні послуги", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

За його словами, наразі понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат, а 1,7 млрд грн цієї допомоги вже витрачено.

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26 01 2022 15:43
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