CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних
Наразі понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат, а 1,7 млрд грн цієї допомоги вже витрачено
Фото: flick НБУ
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямів можливих витрат на освітні послуги. Також з ініціативи президента Володимира Зеленського плануємо розширити програму на комунальні послуги", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.
За його словами, наразі понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат, а 1,7 млрд грн цієї допомоги вже витрачено.
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26 01 2022 15:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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