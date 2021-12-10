Уряд надав держгарантії по кредиту на 490 мільйонів для створення цифрової телемережі

У відомстві кажуть, що новий мультиплекс забезпечить 90% українців телебаченням

Кабмін підтримав постанову щодо залучення під держгарантії коштів для будівництва державної цифрової телемережі (Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення залучає 490 млн грн кредитних коштів).

Про це повідомляє прес-служба Держспецзв'язку, за ініціативи якої розробили постанову, пише"Економічна правда".

У відомстві кажуть, що новий мультиплекс забезпечить 90% українців телебаченням.

"Мультиплекс МХ-7 забезпечить трансляцію цифрового українського телебачення, в тому числі у віддалених та прикордонних регіонах, куди раніше сигнал вітчизняних каналів не надходив.

Для цього Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (Концерн РРТ), що перебуває у сфері управління Адміністрації Держспецзв'язку, залучає 490 млн грн кредитних коштів на побудову загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7", - йдеться у повідомленні.

"Розвиток інформаційної інфраструктури є першочерговим завданням держави в умовах гібридної війни. Це - питання гарантування інформаційної безпеки, національних інтересів і протидії зовнішньому негативному інформаційному впливу, зокрема з боку країни-агресора.

Саме тому існує нагальна потреба у побудові державного сегменту системи цифрового телемовлення", - заявив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

"Зараз Концерн РРТ готовий побудувати цифрову телевізійну мережу в метровому діапазоні, для цього у нас є відповідна інфраструктура та досвід будівництва мереж, але реалізація проєкту потребує значних фінансових ресурсів.

Урядова гарантія під залучення кредитів дає можливість розпочати розбудову МХ-7", - додав керівник Концерну РРТ Кирило Данилов.

Нагадаємо, що Нестор Шуфрич став мажоритарним співвласником телеканалу "Перший Незалежний" (ТОВ "Тайм медіа"), створеного колишніми співробітниками телеканалів, яких пов'язують з одним із лідерів "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.