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Уряд надав держгарантії по кредиту на 490 мільйонів для створення цифрової телемережі

У відомстві кажуть, що новий мультиплекс забезпечить 90% українців телебаченням
Кабмін підтримав постанову щодо залучення під держгарантії коштів для будівництва державної цифрової телемережі (Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення залучає 490 млн грн кредитних коштів).
Уряд надав держгарантії по кредиту на 490 мільйонів для створення цифрової телемережі Фото: detector.media

Про це повідомляє прес-служба Держспецзв'язку, за ініціативи якої розробили постанову, пише"Економічна правда".

У відомстві кажуть, що новий мультиплекс забезпечить 90% українців телебаченням.

"Мультиплекс МХ-7 забезпечить трансляцію цифрового українського телебачення, в тому числі у віддалених та прикордонних регіонах, куди раніше сигнал вітчизняних каналів не надходив.

Для цього Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (Концерн РРТ), що перебуває у сфері управління Адміністрації Держспецзв'язку, залучає 490 млн грн кредитних коштів на побудову загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7", - йдеться у повідомленні.

"Розвиток інформаційної інфраструктури є першочерговим завданням держави в умовах гібридної війни. Це - питання гарантування інформаційної безпеки, національних інтересів і протидії зовнішньому негативному інформаційному впливу, зокрема з боку країни-агресора.

Саме тому існує нагальна потреба у побудові державного сегменту системи цифрового телемовлення", - заявив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

"Зараз Концерн РРТ готовий побудувати цифрову телевізійну мережу в метровому діапазоні, для цього у нас є відповідна інфраструктура та досвід будівництва мереж, але реалізація проєкту потребує значних фінансових ресурсів.

Урядова гарантія під залучення кредитів дає можливість розпочати розбудову МХ-7", - додав керівник Концерну РРТ Кирило Данилов.

Нагадаємо, що Нестор Шуфрич став мажоритарним співвласником телеканалу "Перший Незалежний" (ТОВ "Тайм медіа"), створеного колишніми співробітниками телеканалів, яких пов'язують з одним із лідерів "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

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12 10 2021 10:30
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