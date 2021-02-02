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Уряд отримав ноту від МЗС Китаю через санкції проти інвесторів "Мотор Січі"

Міністерство закордонних справ України отримало ноту від уряду Китаю через введення РНБО санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".
Уряд отримав ноту від МЗС Китаю через санкції проти інвесторів "Мотор Січі" Фото: reuters.com

Про це у понеділок, 1 лютого повідомило видання ZN.UA, інформацію підтвердили джерела "Економічної правди" у МЗС.

У документі, який Китай спрямував до уряду йдеться про стурбованість через дії української влади щодо китайських інвесторів "Мотор Січі", зокрема, введення санкцій.

Нагадаємо, що Зеленський підписав ще один указ про санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січ". Також на збори ауціонерів компанії "Мотор Січ" увірвалась СБУ. 

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02 02 2021 16:57
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