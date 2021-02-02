БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіністерство закордонних справ України отримало ноту від уряду Китаю через введення РНБО санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд отримав ноту від МЗС Китаю через санкції проти інвесторів "Мотор Січі"
Фото: reuters.com
Про це у понеділок, 1 лютого повідомило видання ZN.UA, інформацію підтвердили джерела "Економічної правди" у МЗС.
У документі, який Китай спрямував до уряду йдеться про стурбованість через дії української влади щодо китайських інвесторів "Мотор Січі", зокрема, введення санкцій.
Нагадаємо, що Зеленський підписав ще один указ про санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січ". Також на збори ауціонерів компанії "Мотор Січ" увірвалась СБУ.
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02 02 2021 16:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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