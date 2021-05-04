Уряд підписав із мережами АЗС меморандум, який має вплинути на цінову стабільність пального
Сторони домовилися про "створення сприятливого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів України та задоволення потреб споживачів на період карантину та обмежень".
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко розповів, що перед підписанням документа сторони провели багато зустрічей: "Спільними зусиллями ми маємо забезпечити цінову стабільність на ринку нафтопродуктів".
Що саме передбачає ця угода?
Нафтогазова Асоціація щомісяця надаватиме уряду інформацію про нелегальний обіг пального та місць діяльності АЗС, які працюють з порушеннями.
Очікується, що Кабінет міністрів протидіятиме нелегальному виробництву та обігу пального. Також уряд сприятиме диверсифікації джерел постачання як з вітчизняних, так і з іноземних нафтопереробних заводів, а також вільному ціноутворенню на ринку нафтопродуктів.
Компанії-учасники Асоціації, своєю чергою, зобов'язуються продовжувати сплачувати податки, формувати ціну на нафтопродукти на умовах вільної конкуренції та з урахуванням ситуації на світових ринках.
Нагадаємо, що Мінекономіки хоче знати ціни на паливо заздалегідь
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