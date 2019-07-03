Уряд підпише контракт з новим керівництвом Нафтогазу, якщо у ньому буде зменшено зарплати
"Новий контракт ми можемо укласти на нових умовах. По-перше, має бути передбачена не захмарна зарплата, а реальна ринкова зарплата аналогічних компаній Європи. По-друге, там мають бути визначені дуже конкретні завдання для менеджменту компанії", — повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час відвідин Вінниччини 7 березня.
За його словами, рівень зарплат керівництва Нафтогазу має бути щонайменше втричі меншим. Крім цього, в уряді очікують, що у комісії, яка обиратиме нового очільника Нафтогазу, будуть представники Світового банку та Міжнародного валютного фонду.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України не продовжив контракт з головою правління "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим та оголосив новий конкурс на цю посаду.
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду голови НАК суперечить українському законодавству.
Як відомо, за даними ЗМІ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту.
Водночас у НАК повідомили, що менеджмент "Нафтогаз України" отримав премії лише за вже стягнену за результатами рішення Стокгольмського арбітражу частину коштів.
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