Уряд Польщі відклав впровадження рішення КС про заборону абортів, яке викликало масові протести

Польський уряд вирішив поки не впроваджувати рішення Конституційного суду про майже повну заборону абортів у країні.

Про це заявив глава канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє "Громадське" з посиланням на Sky News.

"Йде дискусія, й було б добре витратити час на діалог та знайти нову позицію у цій складній ситуації, що склалась і яка викликає такі емоції", - сказав він.

Дворчик додав, що прем’єр Матеуш Моравецький пропонує протестувальникам та опозиції у парламенті переговори, аби спільно знайти найкращий вихід із ситуації.

Рішення суду мало бути опубліковане у понеділок, 2 листопада, тоді ж воно б набуло чинності. Однак цього не зробили і воно поки не має юридичної сили.

Нагадаємо, що протести в Польщі можуть призвести до кровопролиття