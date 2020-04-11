ЗДОРОВ'Я НОВИНИПольський уряд вирішив поки не впроваджувати рішення Конституційного суду про майже повну заборону абортів у країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд Польщі відклав впровадження рішення КС про заборону абортів, яке викликало масові протести
Прем’єр Матеуш Моравецький пропонує протестувальникам та опозиції у парламенті переговори, аби спільно знайти найкращий вихід із ситуації
Міхал Дворчик Фото: З вільних джерел
Про це заявив глава канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє "Громадське" з посиланням на Sky News.
"Йде дискусія, й було б добре витратити час на діалог та знайти нову позицію у цій складній ситуації, що склалась і яка викликає такі емоції", - сказав він.
Дворчик додав, що прем’єр Матеуш Моравецький пропонує протестувальникам та опозиції у парламенті переговори, аби спільно знайти найкращий вихід із ситуації.
Рішення суду мало бути опубліковане у понеділок, 2 листопада, тоді ж воно б набуло чинності. Однак цього не зробили і воно поки не має юридичної сили.
Нагадаємо, що протести в Польщі можуть призвести до кровопролиття
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04 11 2020 11:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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