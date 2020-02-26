Уряд пропонує доплачувати по 500 грн на місяць людям, які вирішать вийти на пенсію пізніше Водночас він не уточнив, про які саме категорії пенсіонерів наразі йдеться

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонує доплачувати понад 500 гривень на місяць окремим категоріям громадян за те, що вони вирішають вийти на пенсію пізніше.

Фото: з відкритих джерел

Відповідний законопроєкт схвалили під час засідання уряду 26 лютого, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє "Громадське". "Рішення Уряду - у разі схвалення Парламентом - дозволить підвищити надбавки 1380 пенсіонерам та встановити єдиний підхід до визначення їх розміру", - зазначив прем’єр. Водночас він не уточнив, про які саме категорії пенсіонерів наразі йдеться. Наразі рішення уряду - це лише законопроєкт. Для того, аби воно набуло чинності, за нього має проголосувати Верховна Рада більшістю голосів. Нагадаємо, що Зеленський анонсував велике зростання пенсій для людей старших 80 років.

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