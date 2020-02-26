CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонує доплачувати понад 500 гривень на місяць окремим категоріям громадян за те, що вони вирішають вийти на пенсію пізніше.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд пропонує доплачувати по 500 грн на місяць людям, які вирішать вийти на пенсію пізніше
Водночас він не уточнив, про які саме категорії пенсіонерів наразі йдеться
Фото: з відкритих джерел
Відповідний законопроєкт схвалили під час засідання уряду 26 лютого, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє "Громадське".
"Рішення Уряду - у разі схвалення Парламентом - дозволить підвищити надбавки 1380 пенсіонерам та встановити єдиний підхід до визначення їх розміру", - зазначив прем’єр.
Водночас він не уточнив, про які саме категорії пенсіонерів наразі йдеться.
Наразі рішення уряду - це лише законопроєкт. Для того, аби воно набуло чинності, за нього має проголосувати Верховна Рада більшістю голосів.
Нагадаємо, що Зеленський анонсував велике зростання пенсій для людей старших 80 років.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 02 2020 13:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків
No articles