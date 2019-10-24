Уряд пропонує дозволити укладати міжнародні договори з купівлі-продажу в електронній формі
Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє "Громадське".
Відповідним законопроєктом Україна відмовитися від своєї заяви про те, що договори купівлі-продажу можуть бути лише у письмовій формі, яку Україна зробила під час приєднання до конвенції ООН про міжнародні торговельні угоди.
"Прийняття цього закону підвищить ділову активність шляхом збільшення можливостей для укладання міжнародних договорів купівлі-продажу товарів. Крім того, таке рішення підтверджує прихильність України глобальним тенденціям прозорості і спрощення транскордонних операцій, а також засвідчує готовність нашої держави розвивати співробітництво з ООН у сфері міжнародної торгівлі", - заявив Малюська.
Також в уряді ініціювали скасування обов'язкової публікації законів та постанов в урядових газетах для того, аби вони набули чинності.
Раніше в уряді анонсували запуск електронного студентського квитка та водійських посвідчень. Допомогти з цим проєктом державі має "ПриватБанк".
Напередодні прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що з 1 жовтня Україна має повністю відмовитися від паперового документообігу. Згодом в уряді уточнили, що відмовляться від обміну паперовими документами між відомствами, а не паперового документообігу загалом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?