Уряд пропонує дозволити укладати міжнародні договори з купівлі-продажу в електронній формі

Також в уряді ініціювали скасування обов'язкової публікації законів та постанов в урядових газетах для того, аби вони набули чинності

Кабінет міністрів України направив до парламенту законопроєкт, яким пропонує дозволити укладати міжнародні угоди з купівлі-продажу товарів в електронній формі.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє "Громадське".

Відповідним законопроєктом Україна відмовитися від своєї заяви про те, що договори купівлі-продажу можуть бути лише у письмовій формі, яку Україна зробила під час приєднання до конвенції ООН про міжнародні торговельні угоди.

"Прийняття цього закону підвищить ділову активність шляхом збільшення можливостей для укладання міжнародних договорів купівлі-продажу товарів. Крім того, таке рішення підтверджує прихильність України глобальним тенденціям прозорості і спрощення транскордонних операцій, а також засвідчує готовність нашої держави розвивати співробітництво з ООН у сфері міжнародної торгівлі", - заявив Малюська.

Також в уряді ініціювали скасування обов'язкової публікації законів та постанов в урядових газетах для того, аби вони набули чинності.

Раніше в уряді анонсували запуск електронного студентського квитка та водійських посвідчень. Допомогти з цим проєктом державі має "ПриватБанк".

Напередодні прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що з 1 жовтня Україна має повністю відмовитися від паперового документообігу. Згодом в уряді уточнили, що відмовляться від обміну паперовими документами між відомствами, а не паперового документообігу загалом.