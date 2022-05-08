Уряд пропонує прискорити підготовку нової програми з МВФ, повідомив Шмигаль

Зі свого боку кабінет міністрів намагається посилити економічну стійкість держави.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловився за прискорення спільної роботи щодо нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Така позиція була озвучена ним під час розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, написав прем'єр у Twitter.

"Збройні сили України протистоять агресії рф та захищають весь цивілізований світ. Уряд зі свого боку працює над посиленням економічної стійкості нашої держави. Готуємось до найскладнішого опалювального сезону, започаткували грантові програми стимулювання підприємництва, підтримуємо людей", - підкреслив він. Шмигаль нагадав, що Україна та МВФ мають "давню історію відносин", тому в Києві розраховують на посилення співпраці.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко повідомляв у липні, що до кінця цього року планується укладення нової угоди з МВФ на суму $15-20 млрд.

Діюча програма співробітництва України і МВФ в форматі Stand-by раніше була продовжена до кінця червня 2022 року, вона передбачала можливість доступу до кредитування обсягом до $5 млрд.