Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Уряд пропонує з 2022 року встановлювати щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня

Кабмін також схвалив пакет законопроєктів Мінсоцполітики, які "змінюють застарілі підходи до формування прожиткового мінімуму"
Кабмін підтримав законопроєкт, який передбачає з 2022 року встановлення щорічної індексації пенсій не пізніше 1 березня.
Уряд пропонує з 2022 року встановлювати щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня Фото: КМУ

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль, пише "Економічна правда".

"Це питання більше не має бути елементом політичних маніпуляцій. Ми пропонуємо зробити все прозоро й встановити чіткі терміни, коли повинна відбуватись індексація. Крім того, законопроєктом пропонується врегулювати несправедливість, коли окремим категоріям громадян пенсії просто не індексувалися", - підкреслив Шмигаль.

Крім цього, Кабмін схвалив пакет законопроєктів Мінсоцполітики, які "змінюють застарілі підходи до формування прожиткового мінімуму".

За словами Шмигаля, мають бути запроваджені нові підходи, які вдосконалять методологію визначення прожиткового мінімум й оптимізують механізм його застосування.

"Прожитковий мінімум буде визначатися та застосовуватися винятково для визначення основних соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходів.

Це мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та інші види державної соціальної допомоги, які є основним джерелом доходів людини", - зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, на сьогодні майже 180 норм передбачають використання прожиткового мінімуму, що удвічі перевищує кількість норм, які регулюють питання соціальних виплат.

Тому законопроєктом пропонується запровадити базові величини для розрахунку таких виплат і зборів, як базова величина для соціальних виплат на дітей та базова величина для соціальних виплат населенню.

Нагадаємо, що в умовах слабкої економіки введення накопичувальної пенсійної системи недоречне

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 01 2021 15:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.