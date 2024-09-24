​Уряд рф прогнозує скорочення доходів від нафти та газу упродовж наступних трьох років – Bloomberg

Нафтогазові доходи росії скоротяться на 14% з 2024 по 2027 рік.

російський уряд прогнозує зниження доходів від нафти і газу протягом наступних трьох років через зниження цін на енергоносії та більш м'який податковий режим для “Газпрому”.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Згідно з проектом трирічного бюджету, нафтогазові доходи скоротяться на 14% з 2024 по 2027 рік.

Згідно з проектом прогнозів, підготовленим російським урядом, наступного року нафтова і газова промисловість рф сплатить в бюджет 10,94 трильйона рублів (118 мільярдів доларів) податків. Це було б на 3,3% менше, ніж прогноз на 2024 рік. Очікується, що річна виручка продовжить знижуватися в наступні два роки, досягнувши 9,77 трильйона рублів у 2027 році.