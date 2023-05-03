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Уряд росії видає візи біженцям з Азії, щоб ті їхали в ЄС – Bild

03 травня 2023, 11:55
Уряд росії видає візи біженцям з Азії, щоб ті їхали в ЄС – Bild
Фото: Reuters
російська влада вирішила зробити міграційну кризу на кордонах росії та білорусі.

Масово видавати візи мешканцям Близького Сходу почав уряд росії, аби полегшити шлях нелегального перетину кордону з Європейським Союзом. 

Про це пише німецьке видання Bild.

У розпорядженні журналістів опинився звіт німецької поліції показав, що збільшилось зростання нелегальних мігрантів в ЄС через кордон білорусі та рф. 

Лише за березень на кордонах ЄС вдалося зупинити 22,5 тисячі нелегалів. Це на на 60% більше показників за березень минулого року, пише видання. Як правило, нелегали з Близького Сходу намагаються потрапити в ЄС через Туреччину і Грецію і в підсумку більшість осідають в Туреччині. Зараз їх там порядка 4 мільйонів.

"Останнім часом багато з них оформляють російську візу, їдуть з нею через росію в Білорусь, нелегально переходять там кордон ЄС і через Польщу і Чехію прибувають до Німеччини", – пише Bild.

В поліцейському звіті, на який посилається видання, йдеться, що новий маршрут активно рекламується в соцмережах. А з Туреччини в росію і Білорусь літають спеціальні літаки, які привозять мігрантів.

ЄСРосіябіженці

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