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Уряд скасував дозвіл на продаж продуктів харчування з етикетками без української мови
Фото: kleo.ru
Кабінет міністрів скасував дозвіл на продаж продуктів харчування з етикетками без української мови.
Про це повідомило міністерство аграрної політики і продовольства.
Дозвіл запроваджували на початку повномасштабної війни, коли в Україні був дефіцит продуктів. Зараз українські підприємства здатні повністю забезпечити потребу в продуктах, тому уряд вирішив повернути довоєнні вимоги до маркування.
"Враховуючи звернення галузевих об’єднань виробників харчової промисловості та з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів, Кабінетом міністрів прийнято постанову, що скасовує норму щодо тимчасової можливості на період дії воєнного стану реалізації імпортованих харчових продуктів на митній території України, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної", - зазначили у відомстві.
Втім, це не означає, що імпортні продукти з іноземним маркуванням мають негайно зникнути з прилавків магазинів.
"Харчові продукти, ввезені на територію України з 9 березня по 1 грудня 2022 року, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної, можуть перебувати в обігу до закінчення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання (дати "вжити до")", - йдеться в повідомленні.
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20 08 2022 10:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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