Уряд сплачував 42 млрд грн боргів щомісяця та додатково позичив 113 млрд грн, - Мінфін

Обсяг виплат за державним боргом до кінця 2019 року зріс на 15,3 мільярда гривень

Там зазначають, що на перший та другий квартали 2019 року припадають пікові виплати за державним боргом України. Для того, аби впоратися з борговим навантаженням, уряду необхідно продовжувати позичати кошти на внутрішніх та зовнішніх ринках.

Саме тому протягом перших трьох місяців 2019 року Мінфін продовжив випуск боргових цінних паперів, за допомогою яких залучив 87,3 мільярда гривень.

"За підсумками першого кварталу 2019 року Міністерство фінансів України залучило 112,9 млрд грн запозичень та сплатило 96,5 млрд грн з погашення державного боргу. На кінець кварталу за оперативними даними держборг склав 1,85 трильйона гривень проти 1,86 трильйона гривень на кінець 2018 року", - зазначають у Мінфіні.

Також, за даними Мінфіну, обсяг виплат за державним боргом до кінця 2019 року зріс на 15,3 мільярда гривень. Загалом за рік уряд має виплатити 461 мільярд гривень.

13 березня уряд випустив єврооблігації (на зовнішніх ринках) на 350 мільйонів доларів.

За даними Міністерства фінансів України, на початку лютого 2019 року державний борг складав 78,25 мільярда доларів.

18 грудня Рада директорів МВФ затвердила нову кредитну програму для України та ухвалила рішення про виділення першого траншу на 1,4 мільярда доларів.

Також 18 грудня Рада директорів Світового банку затвердила рішення про надання Україні кредитних гарантій на 750 мільйонів доларів.