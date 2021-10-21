Уряд спростив правила користування додатком "Вдома" після повернення в Україну. Що зміниться?

Якщо людина з будь-яких причин не зробила тест, через 72 години додаток деактивується, а інформація передається до правоохоронців, які надалі проводитимуть вибіркову перевірку за перебуванням у місці самоізоляції

Уряд змінив правила в'їзду до України для невакцинованих людей. Тепер вони мають встановити додаток «Вдома» лише на 72 години, поки не отримують результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє Мінцифри та МОЗ, пише Громадське.

Так, додаток "Вдома" змінить свій функціонал: його потрібно встановлювати на 72 години, до моменту поки людина зробить ПЛР чи тест на антиген. Проходити контроль за даними геолокації та робити фото буде не потрібно.

Якщо будь-який із тестів буде негативним, застосунок можна видаляти. У випадку позитивного результату потрібно звернутися до сімейного лікаря.

Якщо людина з будь-яких причин не зробила тест, через 72 години додаток деактивується, а інформація передається до правоохоронців, які надалі проводитимуть вибіркову перевірку за перебуванням у місці самоізоляції.

Крім того, громадян України, які відмовляться встановлювати "Вдома", відправлятимуть на 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в'їзді.

Зміни набирають чинності з моменту офіційної публікації постанови №1236. Наразі на сайті уряду не опублікували змінену постанову.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано ​​22 415 нових випадків коронавірусу