Уряд спростив правила користування додатком "Вдома" після повернення в Україну. Що зміниться?
Про це повідомляє Мінцифри та МОЗ, пише Громадське.
Так, додаток "Вдома" змінить свій функціонал: його потрібно встановлювати на 72 години, до моменту поки людина зробить ПЛР чи тест на антиген. Проходити контроль за даними геолокації та робити фото буде не потрібно.
Якщо будь-який із тестів буде негативним, застосунок можна видаляти. У випадку позитивного результату потрібно звернутися до сімейного лікаря.
Якщо людина з будь-яких причин не зробила тест, через 72 години додаток деактивується, а інформація передається до правоохоронців, які надалі проводитимуть вибіркову перевірку за перебуванням у місці самоізоляції.
Крім того, громадян України, які відмовляться встановлювати "Вдома", відправлятимуть на 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в'їзді.
Зміни набирають чинності з моменту офіційної публікації постанови №1236. Наразі на сайті уряду не опублікували змінену постанову.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 22 415 нових випадків коронавірусу
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