Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Уряд спростив правила користування додатком "Вдома" після повернення в Україну. Що зміниться?

Якщо людина з будь-яких причин не зробила тест, через 72 години додаток деактивується, а інформація передається до правоохоронців, які надалі проводитимуть вибіркову перевірку за перебуванням у місці самоізоляції
Уряд змінив правила в'їзду до України для невакцинованих людей. Тепер вони мають встановити додаток «Вдома» лише на 72 години, поки не отримують результат тесту на коронавірус.
Уряд спростив правила користування додатком "Вдома" після повернення в Україну. Що зміниться? Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Мінцифри та МОЗ, пише Громадське.

Так, додаток "Вдома" змінить свій функціонал: його потрібно встановлювати на 72 години, до моменту поки людина зробить ПЛР чи тест на антиген. Проходити контроль за даними геолокації та робити фото буде не потрібно.

Якщо будь-який із тестів буде негативним, застосунок можна видаляти. У випадку позитивного результату потрібно звернутися до сімейного лікаря.

Якщо людина з будь-яких причин не зробила тест, через 72 години додаток деактивується, а інформація передається до правоохоронців, які надалі проводитимуть вибіркову перевірку за перебуванням у місці самоізоляції.

Крім того, громадян України, які відмовляться встановлювати "Вдома", відправлятимуть на 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в'їзді.

Зміни набирають чинності з моменту офіційної публікації постанови №1236. Наразі на сайті уряду не опублікували змінену постанову.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано ​​22 415 нових випадків коронавірусу

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 10 2021 16:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.