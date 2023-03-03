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ПОЛІТИКА

Уряд США має намір мінімізувати обсяги виробництва та зберігання ядерних матеріалів — The New York Times

03 березня 2023, 13:53
Уряд США має намір мінімізувати обсяги виробництва та зберігання ядерних матеріалів — The New York Times
Фото: DW
Представники Білого дому заявили, що зусилля з боротьби з тероризмом спрямовані на те, щоб радіологічні матеріали, корисні для "брудних бомб", не потрапляли в руки терористів.

Десятилітні зусилля уряду США, спрямовані на те, щоб не дати терористам створити ядерну зброю, офіційно додали новий вимір: убезпечити радіоактивні матеріали, що використовуються в комерційних галузях промисловості, від потрапляння в їхні руки.

Про це заявила радниця президента США з питань внутрішньої безпеки Елізабет Шервуд-Рендалл, повідомляє The New York Times.

За її совами, влада країни заохочує безпечну утилізацію наявних ядерних матеріалів. Китай же, навпаки, збільшує виробництво ядерних матеріалів.

"Це включає концентрування уваги на наших зусиллях усередині країни, спрямованих на те, щоб ще більше скоротити запаси плутонію, що становить надлишок у плані наших потреб у сфері національної безпеки, а також уникати технологій, які б використовували або акумулювали ядерні матеріали, придатні для створення зброї. ", - заявила радниця президента США.

Шервуд-Рендалл також зазначила, що поки Вашингтон агресивно працює, щоб мінімізувати обсяги ядерного матеріалу у світі, Пекін розширює виробництво матеріалів, що розщеплюються, щоб підтримувати свій ядерний арсенал, який швидко зростає.

"Поки не ясно, чи Китай розуміє ризики ядерного тероризму, пов'язаного з цим зростанням виробництва", - додала вона.

Нагадаємо, путін підписав закон про призупинення участі рф в ядерному договорі зі США.

СШАвійнаядерна зброя

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