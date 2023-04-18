Уряд США виділяє додаткові 20 мільйонів доларів на посилення нагляду за коштами, які надають Україні

Такий крок ще більше посилить нагляд та підзвітність в управлінні українським урядом коштами, що допомагають закласти основу для відновлення України.

Оскільки жорстоке повномасштабне вторгнення путіна в Україну триває, Сполучені Штати залишаються відданими тому, щоб уряд України міг ефективно та прозоро надавати життєво важливі послуги своєму народу. Уряд США виділяє додаткові 20 мільйонів доларів для подальшого посилення контролю та прозорості прямої бюджетної підтримки, яку США надають Україні.

Про це повідомляє пресслужба Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

"Уряд США виділяє додаткові 20 мільйонів доларів для подальшого посилення нагляду та прозорості в рамках прямої бюджетної підтримки, яку США надають Україні", - зазначає Агентство.

У відомстві уточнили, що такий крок ще більше посилить нагляд та підзвітність в управлінні українським урядом коштами, що допомагають закласти основу для відновлення України.

Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у координації з Міністерством фінансів США надають пряму бюджетну підтримку уряду України через Світовий банк на основі відшкодування, де фінансування виплачується лише після перевірки заявлених витрат Світовим банком. USAID також залучає Deloitte до співпраці з Міністерством фінансів України та іншими державними установами України для перегляду та консультування щодо протоколів використання прямої бюджетної підтримки, а також для нагляду та звітування про використання цих коштів. Завдяки оголошеним сьогодні додатковим коштам USAID розширить ці зусилля, продовжуючи важливу роботу з моніторингу, якою керує Deloitte; підвищення прозорості та нагляду за фінансовими переказами та виплатами з боку уряду України за допомогою електронних платіжних систем та моніторингу кінцевих користувачів; та залучення додаткового незалежного аудиту прямих виплат бюджетної підтримки третьою стороною.

Це оголошення відбулося після зустрічей адміністратора Саманти Пауер і міністра фінансів Джанет Єллен з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, на яких вони підтвердили, що підзвітність і прозорість залишаються головним пріоритетом як для захисту доларів платників податків США, так і для забезпечення того, щоб кошти продовжували задовольняти нагальні потреби український народ.

Зміцнення уряду України підтримує принципи Статуту ООН і має вирішальне значення для забезпечення захисту України від неспровокованого та жорстокого вторгнення росії. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати народ України скільки завгодно.