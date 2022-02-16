Уряд створив Фонд гарантування кредитів аграріям

Учасниками Фонду, крім держави, можуть бути міжнародні фінансові організації та інші юридичні особи

Уряд підтримав рішення створити Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Про це відомо з засідання уряду, повідомляє Економічна правда.

Створення Фонду дозволить надавати держгарантії для дрібних та середніх фермерських господарств.

Крім того, своїм рішенням уряд визначив статутний капітал фонду на рівні 200 млн грн.

Раніше міністр агрополітики Роман Лещенко пояснював, що завдяки Фонду фермери, які обробляють до 500 га, матимуть гарантії від держави для отримання кредитів у фінустановах.

Фонд надаватиме гарантії обсягом до 50 % непогашеної суми основного боргу та гарантії на строк дії кредитного договору, але не більше 10 років.

Учасниками Фонду, крім держави, можуть бути міжнародні фінансові організації та інші юридичні особи.

Передбачається, що Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві має набути статусу фінустанови та отримати відповідну ліцензію.

Нагадаємо, що аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5 тисяч гривень на гектар для розвитку невеликих сімейних ферм - водночас загальна сума не перевищуватиме 100 тисяч гривень на одне господарство.