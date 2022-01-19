Уряд України відклав питання обмеження націнки на пшеничний хліб

Кабінет Міністрів України переніс на майбутні засідання питання внесення хліба пшеничного до переліку товарів з істотною соціальною значущістю, націнка на які в роздрібному продажі не повинна перевищувати 10% до кінця спричиненого пандемією COVID-19 карантину, цей захід також може дозволити його виробникам закуповувати природний газ на пільгових умовах.

Відповідну пропозицію до порядку денного подав міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко під час засідання уряду в середу, її підтримав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За ініціативою Мінагрополітики прошу відкласти цей пункт порядку денного до майбутніх засідань", - повідомив Шмигаль під час засідання.

Згідно з пояснювальною запискою до постанови, ціноутворення на хліб пшеничний потребує державного регулювання з метою уникнення "зловживань суб'єктів господарювання своїм становищем" та забезпечення доступності хліба для населення. Також внесення хліба пшеничного до переліку "соціальних" продуктів дасть змогу його виробникам отримати доступ до закупівлі природного газу українського видобутку за пільговими цінами, передбаченими для компаній, що виробляють соціально значущі продукти харчування.

Документ уточнює, що хліб пшеничний у 2021 році подорожчав через подорожчання енергоресурсів в Україні на 22,9-23,8% (4,9-6,4 грн) залежно від використовуваного класу борошна.

Як повідомлялося, Кабмін 12 січня доповнив список продуктів харчування з обмеженою максимальною 10-відсотковою націнкою при роздрібній торгівлі.

Крім хліба пшенично-житнього і батона, націнку на які уряд 30 грудня 2021 року обмежив на рівні 10% до кінця викликаного пандемією COVID-19 карантину, список поповнився крупою гречаною, цукром-піском, борошном пшеничним найвищого ґатунку та вермішеллю з нього, молоком пастеризованим жирністю 2,5%, олією соняшниковою, яйцями курячими категорії С1, тушкою курячою, водою мінеральною негазованою і маслом вершковим жирністю 72,5%.

Максимальна роздрібна націнка на зазначені продукти встановлюється на рівні не більше ніж 10% від оптово-відпускної ціни з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг із підготовки, обробки, пакування та інших послуг, пов'язаних із реалізацією кінцевому споживачеві.

Уряд 12 січня затвердив постанову, що регулює питання продажу приватними газовидобувними компаніями 20% природного газу власного виробництва на біржових торгах для задоволення потреб виробників соціально значущих продуктів харчування.

Раніше Кабмін постановою №1435 вніс зміну до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, встановивши до 30 квітня 2022 року граничну надбавку до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) не вище за 24% для виробників пшеничного борошна вищого ґатунку, пастеризованого молока жирністю 2,5%, хліба житньо-пшеничного, курячих яєць, соняшникової олії та батонів.

Виробники "соціальних" продуктів харчування 17 січня викупили на Українській енергетичній біржі весь виставлений обсяг природного газу українського видобутку - 1,35 млн куб.м, а 18 січня – ще 0,5 млн куб. м. Такі торги проводитимуться на біржі двічі на місяць.

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