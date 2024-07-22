Уряд Великої Британії працюватиме з тим, хто переможе на виборах у США – Стармер

Стармер зазначив, що поважатиме будь-яке рішення американського народу.

Лейбористський уряд Великої Британії працюватиме з тим, хто переможе на виборах в США, заявив сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Відкриваючи міжнародний авіасалон Фарнборо, Стармер утримався від прямої підтримки віцепрезидента США Камали Гарріс після того, як Джо Байден повідомив, що він підтримує її як кандидата від демократів на виборах.

Про це пише Politico.

"Очевидно, що в першу чергу Демократична партія повинна вирішити, кого вона хоче висунути. Потім американський народ має вирішити, кого він хоче бачити своїм президентом на виборах у США. Мій підхід полягатиме в тому, щоб поважати це рішення, і, щоб було зрозуміло, ми будемо працювати з тим, кого американський народ обере на посаду президента", — сказав Стармер.

У своєму виступі Стармер похвалив Байдена за те, що він поставив оборону в центр свого перебування в Білому домі, додавши, що ми "живемо в небезпечному й нестабільному світі".

Стармер відреагував на рішення Байдена вийти з президентських перегонів. Він заявив, що "поважає рішення президента Байдена" і з нетерпінням чекає на спільну роботу протягом решти терміну його президентства.