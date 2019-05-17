Уряд Венесуели та опозиція проведуть перемовини у Норвегії щодо врегулювання кризисеми, держав-партнерів
Про це повідомляє Associated Press із посиланням на власні джерела серед високопосадовців як в уряді, так і в опозиційних колах.
Як пише Reuters, опозиційну делегацію очолює член Національної Асамблеї Сталін Гонсалес, який вирушив до Осло із двома політичними радниками. Від уряду Мадуро поїхав міністр інформації Хорхе Родрігес та губернатор штату Міранда Гектор Родрігес.
Ніколас Мадуро у своєму виступі по державному телебаченні напередодні заявив , що Хорхе Родрігес "виконує важливу місію за кордоном", втім, не уточнив, яку саме. У міністерствах інформації та закордонних справ Венесуели поїздку посадовців до Норвегії не коментують.
Глава МЗС Норвегії ще в березні заявляв, що готовий виступити посередником у перемовинах між урядом Венесуели й опозицією. Згідно з інформацією АР, делегації обох сторін вирушили до Осло після отримання окремих запрошень.
Нагадаємо, що у вівторок, 30 квітня, частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".
Кількість постраждалих під час сутичок між силовиками та протестувальниками у венесуельській столиці Каракасі зросла до 50.
Водночас, Ніколас Мадуро у зверненні до нації заявив, що протести опозиції, які відбулися у країні 30 квітня, зазнали поразки.
У травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори президента, де чинний президент Мадуро здобув перемогу, проте парламент визнав переобрання Мадуро на посаду глави держави неконституційним.
23 січня у Каракасі відбувся багатотисячний мітинг проти президента Ніколаса Мадуро. Під час нього голова парламенту Венесуели, лідер місцевої опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що визнає Гуайдо новим тимчасовим президентом.
Також про підтримку Гуайдо, окрім США, заявили Франція, Велика Британія, Іспанія, Данія, Австрія, Швеція, Аргентина, Бразилія, Гватемала, Гондурас, Грузія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чилі, Еквадор та Ізраїль. Натомість Мадуро підтримують Куба, Болівія, Туреччина, Росія та Мексика. Україна також оголосила свою позицію щодо політичної кризи у Венесуелі.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Водночас 28 березня визнаний на Заході очільник Венесуели Гуайдо заявив про початок масових акцій протесту для повалення режиму Мадуро.
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