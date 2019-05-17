Уряд Венесуели та опозиція проведуть перемовини у Норвегії щодо врегулювання кризисеми, держав-партнерів

Представники чинного венесуельського уряду президента Ніколаса Мадуро та опозиції проведуть у Норвегії переговори щодо врегулювання політичної й гуманітарної кризи в країні.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на власні джерела серед високопосадовців як в уряді, так і в опозиційних колах.

Як пише Reuters, опозиційну делегацію очолює член Національної Асамблеї Сталін Гонсалес, який вирушив до Осло із двома політичними радниками. Від уряду Мадуро поїхав міністр інформації Хорхе Родрігес та губернатор штату Міранда Гектор Родрігес.

Ніколас Мадуро у своєму виступі по державному телебаченні напередодні заявив , що Хорхе Родрігес "виконує важливу місію за кордоном", втім, не уточнив, яку саме. У міністерствах інформації та закордонних справ Венесуели поїздку посадовців до Норвегії не коментують.

Глава МЗС Норвегії ще в березні заявляв, що готовий виступити посередником у перемовинах між урядом Венесуели й опозицією. Згідно з інформацією АР, делегації обох сторін вирушили до Осло після отримання окремих запрошень.

Нагадаємо, що у вівторок, 30 квітня, частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".