Уряд всупереч позиції представника Зеленського знизив ціну на газ для Луганської ТЕС Ахметова

Кабінет Міністрів усупереч позиції представника президента Андрія Геруса знизив ціну на газ для Луганської ТЕС, яка належить ДТЕК Рината Ахметова.

Рішення було прийнято на засіданні в середу.

Герус заявив, що Кабмін збирається зобов'язати "Нафтогаз" продавати паливо для компанії "ДТЕК Луганська ТЕС" за ціною, яка вдвічі нижча за ринкову.

"На мою думку, це неправильне рішення і ми категорично проти з однієї простої причини - сьогодні компанія ДТЕК продає вугілля по $100, тоді як ціна в Роттердамі - $50. Отриманий ними прибуток - це їхній, держава не має частки в ній. Але як тільки виникає несприятлива ринкова кон'юнктура, то збитки відразу повинні перекладатися на державу, щоб держкомпанія втрачала по 2000 гривень на кожній тисячі кубічних метрів газу", - сказав Герус.

За його словами, ДТЕК діє за принципом приватизації прибутків і націоналізації збитків.

Герус вважає, що компанія Ахметова сама вибрала бізнес-модель, за якою працює Луганська ТЕС, і повинна нести за це відповідальність.

"У неї в Ростовській області є шахти, вона туди інвестувала гроші і звідти возила вугілля. Вона брала на себе певні ризики, коли так діяла. У цьому випадку в неї дійсно виникає певна збиткова діяльність. Потрібно вести переговори, щоб це вугілля почали транспортувати. У такий спосіб потрібно вирішувати проблеми", - сказав він.

Міністр енергетики Ігор Насалик у відповідь запропонував Герусу взяти на себе відповідальність за мільйон жителів Луганської області, які можуть залишитися без електрики в разі зупинки Луганської ТЕС.

Його позицію підтримав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. "Луганка працює для виробництва електричної енергії для Луганської області. Працює вона на вугіллі. Вугілля логістично може постачатися тільки з Російської Федерації. Російська Федерація перекриває постачання вугілля. Що нам робити? Є інше джерело - газ. Якщо газ дати за комерційною ціною, то для луганчан потрібно підняти в декілька разів ціну електроенергії", - сказав він.

Гройсман сказав, що рішення про покладання спецзобов'язань з приводу ціни на газ для Луганської ТЕС приймається в порядку надзвичайної ситуації.

"Хто володіє всім цим, мене взагалі не хвилює", - сказав він.

"А прибутки, надприбутки ... В державі існує система оподаткування. Кожна гривня, зароблена бізнесом, оподатковується. Більше прибутку - більше платить, менше прибутку - менше платить", - додав Гройсман.

Нагадаємо, Луганська ТЕС, яка входить у ДТЕК Ріната Ахметова, може отримувати вугілля тільки з території Росії, оскільки залізничних під'їздів до Луганської ТЕС на контрольованій українською владою території немає.

З квітня 2017 року поставки вугілля здійснюються з активу ДТЕК у Росії - шахтоуправління "Обухівська".

У червні 2019 року Росія перекрила ці поставки, і з 29 липня ТЕС перейшла на газ - більш дороге паливо.

Луганська ТЕС забезпечує понад 90% від потреби області в електроенергії.

Раніше, представник Зеленського в Кабміні Андрій Герус вже звинувачував уряд у сприянні Ахметову.

За його словами, урядовці ухвалювали низку рішень, що містять дискримінаційні норми, які ставлять державні компанії у гірші умови, а приватні енергетичні компанії отримують привілейоване становище.