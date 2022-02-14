CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУряд виділяє 16,6 млрд грн, аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд виділяє 16,6 мільярда для забезпечення авіасполучення з Україною
Сьогодні на позачерговому засіданні ухвалили зміни до використання коштів Резервного фонду Державного бюджету, а також виділили кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній
Фото: Ukrinform
Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграмі.
"Сьогодні на позачерговому засіданні ухвалили зміни до використання коштів Резервного фонду Державного бюджету, а також виділили кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній", - додав Шмигаль.
Він зауважив, що це рішення дасть змогу стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном.
Там часом заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що гарантії надаватимуться для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників, а після нормалізації зовнішньополітичної ситуації невикористані кошти будуть спрямовані до Державного бюджету.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство інфраструктури підготувало проєкти урядових рішень для вирішення ситуації, що склалася через повідомлення найбільших світових страхових компаній про те, що протягом 48 годин вони припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.
12 лютого 2022 року найбільші світові страхові компанії повідомили українським авіаперевізникам про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.
Міністерство інфраструктури України раніше заявило, що небо над Україною залишається відкритим, держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників. У міністерстві наголосили, що інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не приймалося.
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