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Уряд виділив 118 млн грн на облаштування мобільних госпіталів у трьох містах - Степанов

Їх облаштують у Києві, Одесі та Краматорську.
Кабінет міністрів виділив 118 мільйонів гривень на облаштування мобільних госпіталів для пацієнтів із COVID-19.
Уряд виділив 118 млн грн на облаштування мобільних госпіталів у трьох містах - Степанов Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це на онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначає "Громадське".

Він уточнив, що таке рішення пов’язане зі значним зростанням кількості хворих на COVID-19, які потребують стаціонарного лікування.

Окрім цього, за словами міністра, у понеділок набула чинності постанова уряду, якою підвищено зарплати для сімейних лікарів.

"Раніше капітаційна ставка на одного хворого становила 600 грн, нині, починаючи з 1 листопада і до кінця року, вона становитиме 651 грн. Медичну допомогу пацієнтові нададуть, навіть якщо у нього немає сімейного лікаря", - додав Степанов.

Нагадаємо, що очільник МОЗ захворів на COVID-19, не маючи сімейного лікаря
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17 11 2020 14:01
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