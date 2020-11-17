ЗДОРОВ'Я НОВИНИКабінет міністрів виділив 118 мільйонів гривень на облаштування мобільних госпіталів для пацієнтів із COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд виділив 118 млн грн на облаштування мобільних госпіталів у трьох містах - Степанов
Їх облаштують у Києві, Одесі та Краматорську.
Слебке місце коронавірусу / Unsplash
Про це на онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначає "Громадське".
Він уточнив, що таке рішення пов’язане зі значним зростанням кількості хворих на COVID-19, які потребують стаціонарного лікування.
Окрім цього, за словами міністра, у понеділок набула чинності постанова уряду, якою підвищено зарплати для сімейних лікарів.
"Раніше капітаційна ставка на одного хворого становила 600 грн, нині, починаючи з 1 листопада і до кінця року, вона становитиме 651 грн. Медичну допомогу пацієнтові нададуть, навіть якщо у нього немає сімейного лікаря", - додав Степанов.
Нагадаємо, що очільник МОЗ захворів на COVID-19, не маючи сімейного лікаря
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