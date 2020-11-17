Уряд виділив 118 млн грн на облаштування мобільних госпіталів у трьох містах - Степанов

Їх облаштують у Києві, Одесі та Краматорську.

Кабінет міністрів виділив 118 мільйонів гривень на облаштування мобільних госпіталів для пацієнтів із COVID-19.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначає "Громадське".

Він уточнив, що таке рішення пов’язане зі значним зростанням кількості хворих на COVID-19, які потребують стаціонарного лікування.

Окрім цього, за словами міністра, у понеділок набула чинності постанова уряду, якою підвищено зарплати для сімейних лікарів.

"Раніше капітаційна ставка на одного хворого становила 600 грн, нині, починаючи з 1 листопада і до кінця року, вона становитиме 651 грн. Медичну допомогу пацієнтові нададуть, навіть якщо у нього немає сімейного лікаря", - додав Степанов.