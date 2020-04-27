Уряд виділив 6 млрд грн на виплати безробітним та людям, які втратили роботу тимчасово

Кошти спрямують на виплати допомоги безробітним та людям, які стали безробітними тимчасово, через карантин

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення додаткових 6 мільярдів гривень Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Про це повідомляють у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

На виплати допомоги з безробіття уряд витратить 1,27 мільярда гривень з виділених 6 мільярдів. Зокрема, за ці кошти планують збільшити мінімальну суму виплати безробітним з 650 гривень до 1000 гривень на місяць. Також ці гроші спрямовуватимуть на виплати безробітним з 1 дня їхньої реєстрації у Службі зайнятості (раніше потрібно було чекати 3 місяці, якщо звільнення було за власним бажанням).

Решту понад 4,7 мільярда гривень витратять на підтримку людей, які втратили роботу тимчасово через карантин. Ці гроші виплачуватимуть роботодавцям за кожну годину, на яку вони вимушені були скоротити робочий час своїм працівникам.

Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що через карантин безробітних в Україні побільшало на 2 мільйони людей.

Станом на 17 квітня в Україні офіційно зареєструвалося безробітними 411 тисяч людей, з яких понад 100 тисяч втратили роботу у період карантину. За розрахунками Торгово-промислової палати, кількість безробітних в Україні через карантин зросла до 1,3 мільйона людей.

Нагадаємо, що у "Дії" з’явилась послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю