Уряд заборонить виїжджати з України до Росії за внутрішніми паспортами з 1 березня
Відповідне рішення уряд ухвалив під час свого засідання 18 грудня, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє "Громадське".
"З 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта, але тільки для громадян України, що виїжджають з України на територію РФ", - повідомив Гончарук.
Він зазначив, що така норма полегшить проходження українсько-російського кордону та зменшить час на оформлення у прикордонній службі.
"При в’їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск громадян України і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження", - додав український прем'єр-міністр.
Раніше у Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що підготували пропозицію, відповідно до якої виїзд українців до Росії має здійснюватися на підставі закордонного паспорта. Зазначимо, що наразі кордон з Росією можна перетинати за внутрішнім українським паспортом та свідоцтвом про народження.
У МЗС зазначали, що необхідність таких змін зумовлена тим, що, за даними прикордонників, щороку зростає кількість випадків виявлення підробок внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження.
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