Уряд запровадив електронні декларації для українців, які отримують посилки дорожчі за 100 євро

Там сподіваються, що спрощення у митному оформленні посилок сприятиме тому, що українці частіше їх декларуватимуть

Кабінет міністрів України ухвалив рішення запровадити можливість використання електронної форми митної декларації М-16, яку зможуть використовувати українці, що отримують посилки з-за кордону дорожчі за 100 євро.

Відповідне рішення уряд ухвалив 27 листопада, повідомляє "Громадське".

"Така норма після доопрацювання відповідних програмних сервісів дозволить громадянам самостійно здійснювати (після отримання певних навичок декларування своїх товарів) без залучення митних брокерів, що відповідно надасть їм можливість заощадити кошти на митному оформленні товарів", - повідомляють у Мінфіні.

Там сподіваються, що спрощення у митному оформленні посилок сприятиме тому, що українці частіше їх декларуватимуть.

З 1 липня в Україні знизився поріг для безмитного отримання посилок з-за кордону. До 1 липня можна було отримати посилку, вартість якої не перевищувала 150 євро, уникнувши при цьому необхідності сплати мит та ПДВ. З 1 липня такий ліміт знизився до 100 євро.

Тобто, купуючи товари за кордоном та переселаючи їх поштою, українці платять 20% ПДВ та мито, якщо вартість таких товарів перевищує 100 євро (до 1 липня ліміт складав 150 євро).

Раніше за скасування цього ліміту та повернення ліміту 150 євро виступав голови митниці Максим Нефьодов.

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