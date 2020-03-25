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Уряд запроваджує надзвичайну ситуацію у всій Україні і продовжує карантин до 24 квітня

Шмигаль виклав відповідну інфографіку на своєму каналі у Телеграмі
Режим надзвичайної ситуації запроваджений по всій території України на 30 днів.
Уряд запроваджує надзвичайну ситуацію у всій Україні і продовжує карантин до 24 квітня Фото: Укрінформ

Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Режим надзвичайної ситуації планується увести на 30 днів. Відповідно всі карантинні заходи також плануємо продовжити на 30 днів. Прошу не плутати надзвичайну ситуацію та надзвичайний стан. Надзвичайна ситуація не обмежує конституційні права громадян, але лише консолідує зусилля у боротьбі із коронавірусом", - сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що цей режим діятиме до 24 квітня, але є можливість його продовження у разі потреби або навпаки окремо можна буде ухвалити рішення про скасування надзвичайної ситуації.

Глава уряду зазначив, що станом на ранок у 13 регіонах зафіксовано 113 лабораторно підтверджених випадків захворювання, і кількість випадків інфікування буде збільшуватися, тож треба діяти.

Шмигаль виклав відповідну інфографіку на своєму каналі у Телеграмі.

Фото: Кабінет Міністрів України

Додатково до цього рішення Кабмін постановив:

- належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;

- залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби;

- усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;

- надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.

Як повідомляв "Укрінформ", у понеділок на позачерговому засіданні КМУ запровадив надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях з метою запобігання поширенню Covid-19. Тоді режим надзвичайної ситуації охопив 9 областей.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання. В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Нагадаємо, що в Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 113 - ДСНС

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25 03 2020 14:31
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