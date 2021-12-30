Уряд затвердив фінплан "Укрзалізниці" на 2022 рік

Кабінет міністрів затвердив фінансовий план АТ "Укрзалізниця" на 2022 рік.

Фінплан затвердили на засіданні 29 грудня, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу УЗ.

Уряд затвердив, що за підсумками роботи у 2022 року АТ "Укрзалізниця" має отримати 1,68 млрд грн чистого прибутку - у 6,7 разів більше, ніж запланований аналогічний показник за 2021 рік.

У фінансовому плані УЗ на 2022 рік заклали доходи в сумі 101,977 млрд грн, чистий дохід від реалізації - 98,091 млрд грн, капітальні інвестиції - 29,989 млрд грн.

"Також компанія очікує на економію 500 млн грн від зниження суми оплати податку на землю. Крім того, заплановане фінансування видатків на капітальні інвестиції з державного бюджету в обсязі 6,8 млрд грн та надходження на користь держави в обсязі 28,02 млрд грн", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, що у перший день нового 2022 року, а також 2, 3, 8 та 9 січня за маршрутом Львів – Брюховичі – Львів курсуватиме ретропотяг.