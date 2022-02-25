Уряд затвердив перелік товарів критичного імпорту
Як передає Укрінформ, відповідну постанову Кабінет Міністрів України прийняв 24 лютого.
Зокрема, серед товарів критичного імпорту зазначено:
- нафта та нафтопродукти,
- гази нафтові,
- вугілля кам’яне, антрацит,
- кокс і напівкокс; вугілля ретортне,
- лікарські засоби дозовані або фасовані для роздрібної торгівлі,
- медичні вироби (в тому числі медичне обладнання, розхідні матеріали, засоби індивідуального захисту),
Для забезпечення безперебійної підготовки до весняно-польових робіт та сталого забезпечення продовольства:
- добрива мінеральні або хімічні, азотні;
- трактори, за винятком тракторів промислового призначення, самохідних,
- насіння соняшнику;
- курчата добові живі;
- яйця свіжі в шкарлупі для інкубації;
- кукурудза.
Також уряд рекомендував Національному банку України забезпечити здійснення транскордонних валютних платежів за операції з імпорту товарів, зазначених у переліку, затвердженому цією постановою.
Нагадаємо, що 24 лютого Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні у зв’язку з нападом Росії.
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