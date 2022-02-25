Уряд затвердив перелік товарів критичного імпорту Уряд рекомендував Національному банку України забезпечити здійснення транскордонних валютних платежів за операції з імпорту товарів, зазначених у переліку, затвердженому цією постановою

Кабінет Міністрів України затвердив перелік товарів критичного імпорту та рекомендував Національному банку України забезпечити здійснення транскордонних валютних платежів за операції з імпорту товарів, що зазначені в переліку.

Слово і Діло

Як передає Укрінформ, відповідну постанову Кабінет Міністрів України прийняв 24 лютого. Зокрема, серед товарів критичного імпорту зазначено: - нафта та нафтопродукти, - гази нафтові, - вугілля кам’яне, антрацит, - кокс і напівкокс; вугілля ретортне, - лікарські засоби дозовані або фасовані для роздрібної торгівлі, - медичні вироби (в тому числі медичне обладнання, розхідні матеріали, засоби індивідуального захисту), Для забезпечення безперебійної підготовки до весняно-польових робіт та сталого забезпечення продовольства: - добрива мінеральні або хімічні, азотні; - трактори, за винятком тракторів промислового призначення, самохідних, - насіння соняшнику; - курчата добові живі; - яйця свіжі в шкарлупі для інкубації; - кукурудза. Також уряд рекомендував Національному банку України забезпечити здійснення транскордонних валютних платежів за операції з імпорту товарів, зазначених у переліку, затвердженому цією постановою. Нагадаємо, що 24 лютого Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні у зв’язку з нападом Росії.

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