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Уряд затвердив перелік товарів критичного імпорту

Уряд рекомендував Національному банку України забезпечити здійснення транскордонних валютних платежів за операції з імпорту товарів, зазначених у переліку, затвердженому цією постановою
Кабінет Міністрів України затвердив перелік товарів критичного імпорту та рекомендував Національному банку України забезпечити здійснення транскордонних валютних платежів за операції з імпорту товарів, що зазначені в переліку.
Уряд затвердив перелік товарів критичного імпорту Слово і Діло

Як передає Укрінформ, відповідну постанову Кабінет Міністрів України прийняв 24 лютого.

Зокрема, серед товарів критичного імпорту зазначено:

- нафта та нафтопродукти,

- гази нафтові,

- вугілля кам’яне, антрацит,

- кокс і напівкокс; вугілля ретортне,

- лікарські засоби дозовані або фасовані для роздрібної торгівлі,

- медичні вироби (в тому числі медичне обладнання, розхідні матеріали, засоби індивідуального захисту),

Для забезпечення безперебійної підготовки до весняно-польових робіт та сталого забезпечення продовольства:

- добрива мінеральні або хімічні, азотні;

- трактори, за винятком тракторів промислового призначення, самохідних,

- насіння соняшнику;

- курчата добові живі;

- яйця свіжі в шкарлупі для інкубації;

- кукурудза.

Також уряд рекомендував Національному банку України забезпечити здійснення транскордонних валютних платежів за операції з імпорту товарів, зазначених у переліку, затвердженому цією постановою.

Нагадаємо, що 24 лютого Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні у зв’язку з нападом Росії.

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25 02 2022 12:00
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