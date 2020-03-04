НОВИНИПостановою Уряду обмежується перебування громадян за межами дому, забороняється відвідування спортивних майданчиків та парків тощо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд затвердив посилення карантинних заходів для стримання поширення коронавірусної хвороби в України
Детальніше про це в інфографіці
Фото: МОЗ
Зміни ініційовані Міністром охорони здоров’я України Максимом Степановим.
Про посилення контролю закладів торгівлі, переміщення транспортних засобів, а також умови перебування у самоізоляції та обсервації читайте вже скоро на нашій сторінці.
Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine
Нагадаємо, що Кабінет міністрів доручив обласним та Київській державним адміністраціям на в’їздах і виїздах на/з території областей встановити особливий режим та розгорнути контрольно-пропускні пункти із залученням військовослужбовців та правоохоронців.
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