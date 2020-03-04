Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Уряд затвердив посилення карантинних заходів для стримання поширення коронавірусної хвороби в України

Детальніше про це в інфографіці
Постановою Уряду обмежується перебування громадян за межами дому, забороняється відвідування спортивних майданчиків та парків тощо.
Уряд затвердив посилення карантинних заходів для стримання поширення коронавірусної хвороби в України Фото: МОЗ

Зміни ініційовані Міністром охорони здоров’я України Максимом Степановим. 

Про посилення контролю закладів торгівлі, переміщення транспортних засобів, а також умови перебування у самоізоляції та обсервації читайте вже скоро на нашій сторінці.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що Кабінет міністрів доручив обласним та Київській державним адміністраціям на в’їздах і виїздах на/з території областей встановити особливий режим та розгорнути контрольно-пропускні пункти із залученням військовослужбовців та правоохоронців.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2020 17:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як впоратися з викликами пандемії та карантину

Як впоратися з викликами пандемії та карантину

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.