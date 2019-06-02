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Уряд затвердив всіх українських арбітрів для міжнародного суду щодо скасування мораторію на експорт лісу

П'ять представників ЄС, п'ять представників від України та п'ять представників третіх країн
Кабінет міністрів України затвердив всіх п'ять арбітрів з України, які мають вирішувати торговельні спори між Україною та ЄС в межах угоди про асоціацію. Зокрема, вони мають розглянути питання про скасування мораторію на експорт лісу-кругляка.
Уряд затвердив всіх українських арбітрів для міжнародного суду щодо скасування мораторію на експорт лісу Фото: 112.ua

Зазначимо, що відповідно до угоди про асоціацію, вирішувати торговельні спори між Україною та ЄС мають 15 арбітрів: п'ять представників ЄС, п'ять представників від України та п'ять представників третіх країн.

Раніше Україна затвердила лише чотирьох арбітрів, що заважало розпочати офіційні слухання у торговельній суперечці щодо запровадження Україною заборони на експорт лісу-кругляка.

"Кандидатура п’ятого арбітра від України наразі очікує погодження в Адміністрації Президента України", - повідомляють в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі.

Водночас у ЄС пропонували розпочати слухання справ щодо скасування мораторію на експорт лісу навіть за відсутності повного складу арбітрів.

Раніше віце-прем’єрка України з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомляла, що мораторій на експорт лісу "не дає жодного результату".

"За даними Держстату, ми не експортуємо ліс-кругляк. Водночас, згідно з даними європейських структур, вони імпортують від нас певну кількість необробленої деревини", - повідомляла віце-прем’єрка.

Зазначимо, що Україна запровадила заборону (мораторій) на експорт необробленої деревини до ЄС у 2015 році з метою боротьби з незаконною вирубкою карпатських лісів. Водночас, з того часу Україна стала найбільшим експортером нелегальної деревини до Євросоюзу.

Раніше журналісти повідомляли, що Євросоюз може почати арбітражний та судовий процес проти України з метою скасування мораторію на експорт лісу-кругляка. Відповідне застереження надіслала єврокомісарка з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом.

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06 02 2019 14:30
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