Уряд змінив керівника Держпродспоживслужби

Владислава Магалецька подала заяву на звільнення з посади за власним бажанням

Кабмін звільнив Владиславу Магалецьку з посади голови Держпродспоживслужби та призначив тимчасовим керівником відомства Анатолія Вовнюка.

Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук, пише Економічна правда.

На початку лютого голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька подала заяву на звільнення з посади за власним бажанням.

"Причина - наполегливі рекомендації лікарів по стану здоров’я в найближчі декілька місяців", - сказала тоді Магалецька.

Магалецьку призначили головою відомства у листопаді 2020 року.

Вовнюк із грудня 2020 року працював заступником голови Держпродспоживслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Читайте також: Уряд відмовився від ідеї ліквідації Держпродспоживслужби