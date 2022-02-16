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Уряд змінив керівника Держпродспоживслужби

Владислава Магалецька подала заяву на звільнення з посади за власним бажанням
Кабмін звільнив Владиславу Магалецьку з посади голови Держпродспоживслужби та призначив тимчасовим керівником відомства Анатолія Вовнюка.
Уряд змінив керівника Держпродспоживслужби Керівник Держпродспоживслужби Анатолій Вовнюк Фото: Google

Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук, пише Економічна правда.

На початку лютого голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька подала заяву на звільнення з посади за власним бажанням.

"Причина - наполегливі рекомендації лікарів по стану здоров’я в найближчі декілька місяців", - сказала тоді Магалецька.

Магалецьку призначили головою відомства у листопаді 2020 року.

Вовнюк із грудня 2020 року працював заступником голови Держпродспоживслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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16 02 2022 16:00
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