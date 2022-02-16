ПОЛІТИКА НОВИНИКабмін звільнив Владиславу Магалецьку з посади голови Держпродспоживслужби та призначив тимчасовим керівником відомства Анатолія Вовнюка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд змінив керівника Держпродспоживслужби
Владислава Магалецька подала заяву на звільнення з посади за власним бажанням
Керівник Держпродспоживслужби Анатолій Вовнюк Фото: Google
Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук, пише Економічна правда.
На початку лютого голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька подала заяву на звільнення з посади за власним бажанням.
"Причина - наполегливі рекомендації лікарів по стану здоров’я в найближчі декілька місяців", - сказала тоді Магалецька.
Магалецьку призначили головою відомства у листопаді 2020 року.
Вовнюк із грудня 2020 року працював заступником голови Держпродспоживслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
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16 02 2022 16:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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