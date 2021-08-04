Уряд змінив правила перетину кордону для українців - на ПЛР-тест дали більше часу Уряд дозволив перетин кордону без ПЛР-тесту дітям-іноземцям та дітям без громадянства, які не досягли 12 років

Уряд звільняє від обов'язкової самоізоляції після перетину кордону українців, які мають негативний результат ПЛР-тест на коронавірус, який зробили не пізніше, ніж за 72 години до приїзду.

ПЛР тест

Відповідні зміни до постанови уряду від 9 грудня опублікували на сайті Кабміну 7 квітня, повідомляє "Громадське". Раніше українців звільняли від самоізоляції, якщо ПЛР-тестування вони зробили не раніше, ніж за 48 годин до перетину кордону. Також уряд дозволив перетин кордону без ПЛР-тесту дітям-іноземцям та дітям без громадянства, які не досягли 12 років. Крім того, іноземцям, які постійно проживають на території України, дозволяли йти на самоізоляцію із встановленням додатку "Вдома". Раніше така умова була лише для громадян України. Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

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