Уряд звільнив від плати деякі категорії орендарів на час карантину
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Facebook, зазначає "Укрінформ".
"Сьогодні на черговому засіданні Кабінету міністрів України було прийнято постанову, яка звільнить від орендної плати деякі категорії орендарів на період дії карантину, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2", - написав він.
За словами Немчінова, йдеться про площі та будівлі, що належать державі.
Так, зазначив міністр, буде визначено декілька категорій: повне звільнення, оплата 50 % або 25 % від орендної плати. Розрахунок відбувається згідно методики.
Таке рішення, за словами Немчінова, дозволить зберегти та підтримати український бізнес.
Читайте також: Як розвивається український бізнес після карантину
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Україна вперше здала морський порт у концесію
- ВІДЕО Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ
- ВІДЕО На цьому тижні в Україні з'явиться нова монета
- Державні гарантії на підтримку бізнесу "без гальм": чому Україні краще піти шляхом Європи
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ