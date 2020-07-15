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Уряд звільнив від плати деякі категорії орендарів на час карантину

Таке рішення, за словами Немчінова, дозволить зберегти та підтримати український бізнес
Уряд звільнив від орендної плати деякі категорії орендарів на період карантину.
Уряд звільнив від плати деякі категорії орендарів на час карантину Фото: gettyimages.com

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Facebook, зазначає "Укрінформ".

"Сьогодні на черговому засіданні Кабінету міністрів України було прийнято постанову, яка звільнить від орендної плати деякі категорії орендарів на період дії карантину, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2", - написав він.

За словами Немчінова, йдеться про площі та будівлі, що належать державі.

Так, зазначив міністр, буде визначено декілька категорій: повне звільнення, оплата 50 % або 25 % від орендної плати. Розрахунок відбувається згідно методики.

Таке рішення, за словами Немчінова, дозволить зберегти та підтримати український бізнес.

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15 07 2020 16:24
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