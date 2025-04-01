Урядовці США в Signal обговорювали врегулювання війни в Україні – ЗМІ

Також в месенджері обговорювали багато тем про нацбезпеку.

Чиновники адміністрації Трампа обговорювали у месенджері Signal не тільки удари по хуситах, але й багато інших чутливих питань, серед яких врегулювання війни рф проти України.

Про це пише Wall Street Journal, посилаючись на двох американських чиновників.

Видання пише, що радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц створив та організував багато інших "делікатних питань" про національну безпеку в Signal з членами кабінету.

В месенджері обговорювали теми про те, як досягти миру між росією та Україною і про інші військові операції.

Чиновники відмовилися повідомляти, чи була в цих чатах якась секретна інформація, але американські чиновники повідомили журналу, що попри неодноразові повідомлення про підтримку з боку Трампа, Волц втратив вплив на президента і підтримку старших помічників у Білому домі.

Журналісти пишуть, що для Трампа найбільшою помилкою Волца було не створення чату в Signal для координації ударів по хуситах у Ємені або навіть розміщення наданих Ізраїлем розвідданих у несекретній мережі, а наявність у телефоні номера головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Голдберга і ненавмисне додавання його в розмову.

Також Трамп звинувачує Волца у першій великій кризі нацбезпеки США та обговорював із віцепрезидентом Джей Ди Венсом, головою апарату Білого дому Сьюзі Вайлс і начальником відділу кадрів Серхіо Гором його звільнення.

Проте того тижня під час особистої зустрічі Трамп повідомив Волцу, що той збереже свою посаду.

Wall Street Journal зазначає, що Трамп не хотів, щоб ЗМІ і демократи так рано вимагали відставки під час його другого терміну.

Проте одне з джерел сказало, що якби новини про чат Signal вперше з'явилися в консервативному медіа, такому як Breitbart, Волца б звільнили.

Нагадуємо, що того тижня радника Трампа можуть звільнити через витік інформації.