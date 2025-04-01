Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Урядовці США в Signal обговорювали врегулювання війни в Україні – ЗМІ

01 квітня 2025, 08:38
Урядовці США в Signal обговорювали врегулювання війни в Україні – ЗМІ
Також в месенджері обговорювали багато тем про нацбезпеку.

Чиновники адміністрації Трампа обговорювали у месенджері Signal не тільки удари по хуситах, але й багато інших чутливих питань, серед яких врегулювання війни рф проти України. 

Про це пише Wall Street Journal, посилаючись на двох американських чиновників.

Видання пише, що радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц створив та організував багато інших "делікатних питань" про національну безпеку в Signal з членами кабінету. 

В месенджері обговорювали теми про те, як досягти миру між росією та Україною і про інші військові операції.

Чиновники відмовилися повідомляти, чи була в цих чатах якась секретна інформація, але американські чиновники повідомили журналу, що попри неодноразові повідомлення про підтримку з боку Трампа, Волц втратив вплив на президента і підтримку старших помічників у Білому домі.

Журналісти пишуть, що для Трампа найбільшою помилкою Волца було не створення чату в Signal для координації ударів по хуситах у Ємені або навіть розміщення наданих Ізраїлем розвідданих у несекретній мережі, а наявність у телефоні номера головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Голдберга і ненавмисне додавання його в розмову.

Також Трамп звинувачує Волца у першій великій кризі нацбезпеки США та обговорював із віцепрезидентом Джей Ди Венсом, головою апарату Білого дому Сьюзі Вайлс і начальником відділу кадрів Серхіо Гором його звільнення.

Проте того тижня під час особистої зустрічі Трамп повідомив Волцу, що той збереже свою посаду. 

Wall Street Journal зазначає, що Трамп не хотів, щоб ЗМІ і демократи так рано вимагали відставки під час його другого терміну. 

Проте одне з джерел сказало, що якби новини про чат Signal вперше з'явилися в консервативному медіа, такому як Breitbart, Волца б звільнили.

Нагадуємо, що того тижня радника Трампа можуть звільнити через витік інформації.

 

СШАSignal

Останні матеріали

Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила
Cуспільство
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила "Пекло" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 06:30
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Політика
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 31 березня 2025, 15:48
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Cуспільство
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Переклад iPress – 31 березня 2025, 12:44
путін сподівається на Трампа, щоб
Політика
путін сподівається на Трампа, щоб "прикінчити" Україну. Тим часом Європа продовжує загравати зі США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 31 березня 2025, 06:58
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Cуспільство
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 14:33
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США
Політика
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США "гуляють" в інтернеті – Spiegel
Переклад iPress – 28 березня 2025, 12:26
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
Здоров'я
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
28 березня 2025, 10:34
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Політика
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 07:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється