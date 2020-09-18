Уряду рекомендують направити 2,27 млрд гривень на маски та дезінфектори для шкіл
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Звернутися до Кабінету міністрів щодо проведення перерозподілу видатків Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 з метою створення умов для безпечного освітнього процесу і якісної освіти в умовах карантину", - сказано у постанові.
З цієї суми рекомендується направити на:
- медичні маски - 1 219 800,9 тис. грн;
- дезінфікуючі засоби для обробки рук і шкіри - 331 739,9 тис. грн;
- дезінфікуючі засоби для поверхонь (парти, підлога) - 720 927,3 грн.
Крім того, ВР рекомендує Кабміну передбачити на надбавки у розмірі 50% за виконання особливо важливої роботи по забезпеченню освітнього процесу в умовах карантину педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з держбюджету місцевим, суму у розмірі 5 790 523,00 тисяч гривень.
Нагадаємо, що 18 вересня в Україні 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужало.
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