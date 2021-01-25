ПОЛІТИКА НОВИНИГолова Верховної Ради Дмитро Разумков пропонує попросити Кабінет Міністрів розробити механізм, який дав би змогу компенсувати людям витрати від підвищення тарифів за січень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Усі фракції Ради погодилися звернутися до Кабміну щодо компенсації українцям витрат на підвищення тарифів
Фото: mukachevo.net
"Усі (фракції - ІФ) погодилися з тим, щоб звернутися до Кабінету Міністрів України в максимально стислі терміни напрацювати механізми, які дали б змогу відшкодувати суспільству всі ті втрати, яких вони зазнали в січні (у зв'язку з підвищенням тарифів - ІФ)", - сказав Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, пише "Інтерфакс-Україна".
Спікер наголосив, що Верховна Рада готова приєднатися до цієї роботи - "і через постанову, через зміни до законодавства, через зміни до державного бюджету України".
Читайте також: Кабмін опублікував постанову про обмеження ціни на газ для населення
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 01 2021 13:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі