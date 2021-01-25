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Усі фракції Ради погодилися звернутися до Кабміну щодо компенсації українцям витрат на підвищення тарифів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пропонує попросити Кабінет Міністрів розробити механізм, який дав би змогу компенсувати людям витрати від підвищення тарифів за січень.
Усі фракції Ради погодилися звернутися до Кабміну щодо компенсації українцям витрат на підвищення тарифів Фото: mukachevo.net

"Усі (фракції - ІФ) погодилися з тим, щоб звернутися до Кабінету Міністрів України в максимально стислі терміни напрацювати механізми, які дали б змогу відшкодувати суспільству всі ті втрати, яких вони зазнали в січні (у зв'язку з підвищенням тарифів - ІФ)", - сказав Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, пише "Інтерфакс-Україна".

Спікер наголосив, що Верховна Рада готова приєднатися до цієї роботи - "і через постанову, через зміни до законодавства, через зміни до державного бюджету України".

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25 01 2021 13:06
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