Він також розкритикував Іспанію та Канаду за їх зусилля в Альянсі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі країни НАТО повинні витрачати 5% від ВВП на оборону, крім Вашигтону.

Про це вТрампін заявив під час спілкування із журналістами.

На питання журналіста, чи вважає Трамп, що країни НАТО повинні виділяти 5% від ВВП на оборону - американський президент сказав, що вважає, що так повинно бути, однак висловився щодо США у цьому питанні.

"Я не думаю, що ми повинні. Але вважаю, що країни НАТО повинні, абсолютно точно. Ми вже так багато років підтримуємо НАТО. У багатьох випадках, як мені здається, ми платили майже 100% усіх витрат. Тому я не думаю, що ми повинні, а от країни НАТО – так, абсолютно", – оголосив глава Білого дому.

Коли його перепитали щодо Іспанії, яка цього тижня публічно виступила проти плану НАТО збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки – до 1,5% ВВП, Трамп зазначив, що "НАТО повинен розібратися" з країною.

"Іспанія завжди виділяла дуже мало. Так завжди було – вони платили дуже мало. Іспанія повинна платити стільки ж, скільки й усі інші. Іспанія відома своїми низькими платежами", – додав він.

Трамп не втримався і від критики Канади:

"Знаєте, хто ще платив найменше? Країна, відома як Канада. Тому що Канада казала: "Навіщо платити, якщо Сполучені Штати й так захистять нас безкоштовно?".

Ми писали, що Іспанія виступає проти підвищення оборонних витрат НАТО до 5% ВВП.

Тоді як Канада вже цього року збільшить витрати на оборону до 2% ВВП.