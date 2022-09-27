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Усі російські застосунки видалив App Store: зникли навіть найпопулярніші "Вконтакте" та пошту Mail.ru

Цифровий магазин компанії Apple - App Store - видалив російські програми, включно зі "Вконтакте" (VK) та поштою Mail.ru.
Усі російські застосунки видалив App Store: зникли навіть найпопулярніші "Вконтакте" та пошту Mail.ru Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Медуза.
 
Окрім цього, з App Store зникли інші програми холдингу VK - VK Музика, VK Кліпи, VK Месенджер, VK Play і VK Адмін.
 
Також із магазину застосунків зник застосунок пошти Mail.ru, що входить до екосистеми VK. При цьому застосунок "Однокласників" та месенджера Там-Там все ще можна завантажити.
 
У магазині застосунків Google Play програми VK все ще доступні.
 
Безпосередньо у VK підтвердили, що Apple заблокувала декілька застосунків компанії, на даний момент вони недоступні в App Store.
 
Зазначається, що у квітні 2022 року з Google Play та App Store видалили мобільний застосунок Сбербанку (магазин Apple також видалив клони застосунків "Сбера"). У вересні з App Store зник застосунок картографічного сервісу 2ГІС, що належить Сбербанку.
 
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27 09 2022 10:00
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